Kingdom Hearts 3 – Neuer Trailer erschienen

Lange war um Square Enix neuem Action Rollenspiel Kingdom Hearts 3 still geworden. Denn das Spiel ist seit einigen Jahren in Entwicklung und bis auf ein paar neue Trailer, gibt es zu dem Spiel keinerlei Infos. Dies hat sich gestern Nacht ein wenig geändert. Denn es wurde ein neuer Trailer zum Disney/ Final Fantasy Mix veröffentlicht. Dabei wurden einige neue Schauplätze des Spiels enthüllt.So werden Sora, Donald und Goofy unter anderem in die Welt von Die Monster AG, Toy Story und Baymax einen Besuch abstatten.

KINGDOM HEARTS III – D23 Tokyo 2018 Trailer

Einen Releasetermin zum Spiel gibt es hingegen immer noch nicht. Wie jetzt Square Enix im Zuge der Veröffentlichung des neuen Trailers verraten hat, wird dieser im Zuge der E3 enthüllt.

