Kingdom Come: Deliverance – Umfangreicher Day One Patch angekündigt

In wenigen Tagen erscheint das Mittelalterepos Kingdom Come: Deliverance vom Entwickler Warhorse Studios. Wie bei einem Launch üblich, wird auch das Rollenspiel einen Day One Patch erhalten. Jedoch wird dieser spürbar umfangreicher und größer als man es sonst gewohnt ist. Denn wie nun bekannt wurde, wird der Patch ganze 23,07 GB groß sein. Wer sofort zum Launch des Spiel loszocken wollte, wird erst den Patch herunterladen müssen um in die Haut von Protagonist Henrys zu schlüpfen. Mit dem Patch wächst die Gesamtinstallationsgröße des Spiels auf ganze 46GB an. Der Patch sorgt unter anderem für bessere Animationen bei Dialogen, behebt Probleme bei Kämpfen und das Nutzer Interface wurde optimiert.

Kingdom Come: Deliverance – A Blacksmith’s Tale



Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC.

