Doom – Switch Version bekommt weiteren Patch

Die Macher von Doom, id Software, arbeiten weiterhin an der Optimierung der Switch Version.

Der Release von Doom auf der Switch war mit einigen Problemen verbunden, welche aber nun nach und nach ausgemerzt werden sollen. Im kommenden Patch wollen die Entwickler gezielt auf die Audio Probleme und einige Menu Bugfixes eingehen. Genaue Infos wie Patchnotes und größe sind bisher noch nicht bekannt, sollen aber in den nächsten Tagen folgen. Patch 1.1 war immerhin acht Gigabyte groß.

We’ll be releasing an upcoming patch for #DOOM on #NintendoSwitch this month. We’ll provide full patch notes – covering audio issues, menu fixes, and more – as we get closer to release. pic.twitter.com/0YyJ9OTqzK

— DOOM (@DOOM) February 9, 2018