Persona 5 Dancing Star Night – Ryuji auf der Tanzfläche

Neben dem Tanzableger zu Persona 3 wird auch Persona 5 Dancing Star Night die Tanzfläche füllen. In einem neuen Trailer zeigt Ryuji und einige seiner Outfits.

Persona 5 Dancing Star Night schickt Ryuji auf die Tanzfläche

Im neuen Trailer sehen wir einige der Outfits in die wir Ryuji stecken können. Ein kurzes Intermezzo mit Yusuke gibt es dabei auch zu sehen. Wir bereits für den Persona 3 Ableger gibt es auch hier eine komplette Songliste für euch. In Japan erscheinen beide Spiele am 24. Mai für Playstation 4 und Playstation Vita.

Rivers in the Desert

Wake Up, Get Up, Get Out There (Jazztronik Remix)

Keeper of Lust

Blooming Villain (Atlus Konishi Remix)

Hoshi to Bokura to (Tofubeats Remix)

Tokyo Daylight (Atlus Kozuka Remix)

Wake Up, Get Up, Get Out There

Rivers in the Desert (Mito Remix)

Blooming of Villain

Life Goes On

Price

Whims of Fate (Yukihiro Fuktomi Remix)

Beneath the Mask (KAIEN Remix)

Will Power (Shacho Remix)

Last Surprise (Taku Takahashi Remix)

Haha no Ita Hibi (Atlus Kitajoh Remix)

Life Will Change (Atlus Meguro Remix)

Jaldabaoth~Our Beginning

Last Surprise

Life Will Change

GROOVY

One Nightbreak

Rivers in the Desert (Persona Super Live P-Sound Bomb2017)

Hoshi to Bokura to

Last Surprise (Jazztronik Remix)

