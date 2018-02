Monster Hunter World – Beeindruckende Zahlen für Capcom

Monster Hunter World konnte ja schon allein in den ersten drei Tagen 5 Millionen Exemplare verkaufen. Jetzt gibt es aber noch ein paar neue Fakten zum Erfolg des Action RPGs.

Monster Hunter World räumt kräftig ab

Obwohl der Titel nur fünf Tage vor Ende des Januar erschien, war er dennoch der am meisten heruntergeladene Titel im Playstation Store für den Monat. Das ist durchaus beeindruckend aber damit noch nicht genug. Heute morgen wurde die 6 Millionen Marke geknackt, damit hat das Action RPG diese Marke am schnellsten in Capcoms Geschichte erreicht. Mit diesem Erfolg wurde zum Beispiel Dragon Ball FighterZ auf den zweiten Platz in den Charts zurückgedrängt.

Quelle: PlayStation Blog