Legend of Kay Anniversary – Erscheint für Nintendo Switch

Eigentlich erschien der Titel Legend of Kay ursprünglich für die PlayStation 2 und nur wenig später für den Nintendo DS, doch durch die positive Aufnahme der Spielerschaft folgte 10 Jahre später die Veröffentlichung einer überarbeiteten Legend of Kay Anniversary Konsolen für PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 und Wii U. Damit noch mehr Spieler in den Genuss des Titels kommen können, gab THQ Nordic nun bekannt, dass Legend of Kay Anniversary auch für die Nintendo Switch erscheinen soll. Durch den zeitlosen Stil und dem Genre würde das Spiel nie an Reiz verlieren, heißt es. Ein genaues Datum wurde leider nicht genannt, allerdings soll das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen.

Das sind die Features von Legend of Kay Anniversary

25 unterschiedliche Levels mit über 15 verschiedenen Gegnern und epischen Bosskämpfen.

3 Verschiedene Primärwaffen (Schwert / Hammer/ Krallen) mit unterschiedlichen Kampfstilen.

Verschiedene Mini-Spiele wie Wildschweinrennen, Drachenflug und Wolfsreiten.

Deutsche Sprachausgabe mit bekannten Synchronsprechen aus TV + Film.

Online-Rangliste: Vergleiche deine Punktzahl mit deinen Freunden und messe dich mit den besten der Welt.

Legend of Kay Anniversary ist eine aufwendig überarbeitete Fassung des Original-Spiels: Hochauflösende Texturen; neue, detailliertere Charakter-Modelle, moderne Rendertechniken und glasklarer Surround-Sound lassen diesen großartigen Klassiker in neuem Glanz erstrahlen. Voll liebevoller Anspielungen auf alte Martial-Arts Filme und Zitaten aus der Popkultur, ist “Legend of Kay – Anniversary” ein tierisch witziges Spielvergnügen und zugleich ein anspruchsvolles Action-Adventure für Jung und Alt.

Quelle: THQ Nordic (via Pressemitteilung)