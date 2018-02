Sword Art Online: Fatal Bullet – Neue Details zur Story veröffentlicht

Noch in diesem Monat, am 23. Februar 2018, können Fans von Sword Art Online in die Welt von Gun Gale Online abtauchen. Denn dann erscheint der Shooter für PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One. Um auf den nahenden Release vorzubereiten, hat Publisher Bandai Namco einige Details zur Story verraten. Zudem wurdedie Technik Dual Arms näher beleuchtet.

Das ArFA-Sys unterstützt die Spieler

Zusammen mit seiner Freundin Kureha, die es aus Kindertagen kennt, macht sich der Protagonist auf in die Welt von Gun Gale Online. Dabei gelangt er an die den Spieler unterstützende KI ArFA-Sys, dessen Schlüsselteile er sammeln muss, um die Anforderungen des Raumschiffes SBC Flügel zu erfüllen und dieses dann betreten zu können. Denn während seines Abenteuers begegnet der Protagonist Kirito, der Helfer sucht, um einen Dungeon auf dem eben erwähnten Raumschiff zu erobern. Aber auch andere Charaktere wie Bazalt Joe, Zeliska oder Itsuki laufen dem Protagonisten über den Weg. Bazalt Joe ist ein talentierter Spieler, der den Protagonisten regelmäßig herausfordert, um an das ArFA-Sys des Spielers zu gelangen. Zeliska ist als die Uncrowned Queen bekannt und besitzt ebenfalls ein ArFA-Sys vom Typ-X. Itsuki ist ein berümter Schwadron Anführer und wird ebenfalls ein Mitglied der Gruppe.

In Sword Art Online: Fatal Bullet gibt es mehrere unterschiedliche Waffentypen. Mit dem Dual Arms Stil können die Spieler in jeder Hand eine Waffe tragen, um gewaltige Attacken auszuführen. So können Waffen wie Revolver, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sturmgewehre und Granatwerfer an beiden Händen ausgerüstet werden, um die Feuerkraft zu verdoppeln. Zudem besitzt jeder Waffentyp seine eigene Spezialtechnik. Die sogenannten Weapon Arts können bei Argo gekauft werden, genauso wie Informationen wie dem Vermögensverwaltungssystem des ArFA-Sys gegen Gold eingetauscht werden können.

Quelle: Bandai Namco (via Pressemeldung)