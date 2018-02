Overwatch – Neues Feature für Fashion Fans

Overwatch wird morgen ein Update erhalten, dass jedem Fashion Fan gefallen dürfte. Die vielen Skins die der Titel zu bieten hat, dürfen dann noch viel freigiebiger gewechselt werden.

Overwatch mit neuem Skin Feature

Ab morgen wird Blizzard ein neues Feature in das Spiel integrieren, dass es möglich machen wird eure Skins vor jedem einzelnen Match zu wechseln. Wer also vor jedem Match ein frisches Outfit anlegen will kann dies jetzt ohne Probleme.

Fashion-forward heroes, rejoice! Starting tomorrow, you’ll be able to change skins at the start of a match. pic.twitter.com/XNweMKFZFw — Overwatch (@PlayOverwatch) 8. Februar 2018

Quelle: @PlayOverwatch (via Twitter)