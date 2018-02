Far Cry 5 – Dein Team stellt sich vor

Hey Ho ihr Far Cry-Fans. Freut ihr euch schon auf Far Cry 5? Das wird der Hammer! Und um euch ein bisschen bei Laune zu halten hat Ubisoft jetzt ein paar coole Typen vorgestellt, welche an eurer Seite kämpfen.

Eine Sekte will alles hier unterjochen? Nicht mit uns!

Was soll man noch viel dazu sagen. In den folgenden Videos stellen sich eure Kompagnons kurz vor und zeigen, was sie drauf haben. Viel Spaß! Übrigens: Far Cry 5 erscheint schon am 27. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)