Bridge Constructor Portal – Erscheint in Kürze auf der PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Bereits seit Dezember 2017 können alle Portal-Fans mit Bridge Constructor Portal einen Ableger der beliebten Spielereihe spielen. Bridge Constructor Portal unterstützt vollumfänglich die Lizenz von Portal, einer der beliebtesten Videospiel-Marken des letzten Jahrzehnts. Das außergewöhnliche Puzzlespiel verbindet die Gesetze der Konstruktionstechnik mit der Technologie der Aperture-Laboratorien zu einem aufregenden neuen Spielerlebnis – stets unter dem anspruchsvollen Blick von GLaDOS.

Neues Portal-Spiel erscheint für auch für die Nintendo Switch

Das letzte Jahr über hat Publisher Headup Games heimlich in den Untergrund-Laboratorien an der nächsten Version der millionenfach verkauften Bridge Constructor Serie gearbeitet. Nach der Veröffentlichung für PC, MacOS, Linux, iOS und Android vor einigen Wochen wird das Spiel in Kürze auch sein Konsolen-Debüt feiern: Die Versionen für die Nintendo Switch und Xbox One erscheinen am 28. Februar, dicht gefolgt von der PlayStation 4 am 1. März.

Quelle: Headup Games via Pressemeldung