Warframe – Neues Update und Prime Unvaults

Warframe wird auf PC noch in dieser Woche das nächste Update erhalten. Shrine of the Eidolon wird dabei neue Gegner und viele Änderungen mit sich bringen. Ein neuer Trailer gibt euch schon mal einen Ausblick auf das kommende Update.

Ein neues Update für Warframe erscheint noch diese Woche

Das neue Update wird unter anderem die beiden Varianten des Teralyst in die Plains bringen. Der Gantulyst und der Hydrolyst werden euch dann vor neue Herausforderungen stellen. Zusätzlich wird es zahlreiche Änderungen für Waffen und Warframes geben, Riven Transmutation sowie Fahrzeuge für die Plains. Ab heute könnt ihr zudem wieder Ember Prime, Loki Prime und Frost Prime mit all ihren Waffen im Spiel farmen. Wer nicht farmen will und noch Platinum und die kosmetischen Prime Items möchte, kann auch zu den Packs im PSN, Xbox Store und Steam greifen. Das Dual Pack mit Ember und Loki gibt es für 54,99€, die Einzelpacks kosten 39,99€.

Quelle: PlayWarframe (via Youtube)