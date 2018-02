Total War: ARENA – Open Beta startet am 22. Februar 2018

Wargaming Alliance und Creative Assembly haben heute bekannt gegeben, dass die Open Beta für Total War: ARENA am 22. Februar beginnen wird. Mit dem Start der Open Beta wird es mit den furchtlosen Karthagern eine neue Fraktion in dem taktischen Free-to-Play-Spiel geben. Die vierte Spielbare Fraktion beinhaltet die legendären Kommandanten Hannibal Barkas und Hasdrubal Barkas, viele neue Einheiten und Spielmechaniken – unter anderem auch die von den Fans gewünschten Kriegselefanten. Die Server von Total War: ARENA werden am 19. Februar um 11:00 Uhr bis zum Start der Open Beta abgeschaltet.

Für alle, die als einer der Ersten die mächtigen Karthager in Aktion sehen wollen, gibt es am 8. Februar einen englischen Livestream mit Q&A der Entwickler und Gameplay zu den Karthagern um 15:30 auf https://www.twitch.tv/totalwararena

Quelle: Wargaming via Pressemeldung