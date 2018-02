Shadow of the Colossus – Launch-Trailer zum heutigen Release

Nachdem das Spiel Shadow of the Colossus bereits eine Neuauflage für die PlayStation 3 hinter sich hat, erscheint der Titel nun auch digital und als Retail-Version für die PlayStation 4. Um den Release gebührend zu feiern, haben die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Bluepoint Games einen passenden Trailer veröffentlicht, der Kämpfe mit einigen der bezwingbaren Kolosse zeigt. Der Trailer ist aus der PS4-Pro Version entnommen und zeigt deutlich, was für ein grafisches Update das Spiel erhalten hat. Das Remake beinhaltet neben der Aufpolierung der Grafik eine alternative Steuerung mit einem verbesserten Button Layout.

Quelle: PlayStation (via Youtube)