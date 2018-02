Overwatch – Game Director spricht über neue Map

Die Vorbereitungen zum morgigen Event “Jahr des Hundes” laufen im Heldenshooter Overwatch gerade auf Hochtouren. Trotz dessen hat Game Director Jeff Kaplan sich die Zeit genommen und ein neues Video veröffentlicht, in dem ein Entwicklerupdate gegeben wird. In regelmäßigen Abständen werden diese Videos veröffentlicht, um die Fans auf den neusten Stand zu bringen und Ausblicke für die Zukunft zu geben. So auch in dem aktuellen Video, in welchem der Game Director unter anderem über eine neue Map spricht, die bald erscheinen soll.

00:27 Jeff erzählt über die neue Karte Ayutthaya

1:17 Änderungen an Flaggeneroberung

2:46 Flaggeneroberung – Ranglistenregeln erklärt

3:34 Jeff über die neuen Neujahr-Skins

Neue Map spielt in Thailand

Die neue spielbare Karte trägt den Titel Ayutthaya und soll thematisch an Thailand angelehnt sein. Als Modus könnt ihr dort in einer umwerfenden Kulisse die Flaggeneroberung spielen. Antike Tempel und moderne Aspekte sollen in dieser Karte vereint werden. Beim Flaggenmodus wurde zudem einiges überarbeitet, so soll es beispielsweise kein Unentschieden mehr geben, weshalb eine K.O.-Mechanik dem Ausgang der Runde nachhelfen soll. Bei dieser Mechanik kommen am Ende beide Fahnen näher zum Kartenzentrum. Des Weiteren können Flaggen nun ohne Zeitverzögerung aufgenommen werden, allerdings werden diese auch sofort fallen gelassen, sobald bestimmte Fähigkeiten der Helden in Overwatch aktiviert werden.

Quelle: Overwatch DE (via Youtube)