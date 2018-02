Trove – Knackt die 15-Millionen-Spieler-Marke

Trion Worlds hat bekannt gegeben, dass der kostenlos spielbare Voxel-MMO-Hit Trove mit 15 Millionen Spielern weltweit einen neuen Rekord aufgestellt hat. Trove hat sich seit seinem Start auf dem PC enorm entwickelt. Neben der Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 4 und Xbox One gab es zahlreiche Updates und zusätzliche Inhalte. einschließlich der Trove-Adventures-Erweiterung, die im letzten November eine ganze Reihe neuer Features ins Spiel einführte.

„Trove ist für uns alle hier bei Trion ein ganz besonderes Projekt“, so Scott Hartsman, CEO von Trion Worlds. „Seit 2013 gibt das Team all sein Herzblut für dieses Spiel. Daher könnten wir über diesen neuen Meilenstein kaum glücklicher sein. Wir haben für Trove noch so einiges in Planung. Wir danken der Community für ihre bisherige Treue und freuen uns schon jetzt auf die weitere, gemeinsame Reise. Das alles verdanken wir euch!“