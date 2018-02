Red Dead Redemption – Neue Gerüchte um Single- und Multiplayer

Zum kommenden Red Dead Redemption 2 aus dem Hause Rockstar ist bislang noch recht wenig bekannt. Seit letzter Woche wissen wir jedoch, dass das Spiel am 26. Oktober 2018 erscheinen soll. Zum Storymodus und zum Multiplayermodus ist allerdings so gut wie nichts bekannt. Nun will jedoch Trusted Reviews an Insider Informationen gekommen sein und hat diese auch gleich bekannt gegeben. Laut ihm wird im Spiel neben Morgan auch der aus dem Vorgänger bekannte Dutch Van der Linde eine zentrale Rolle spielen. In der offenen Welt, die neben Armadillo, auch Ringewood umfasst, wird es eine Menge zu erkunden geben. Dabei werden Pferde, Kutschen und auch Züge als Fortbewegungsmittel dienen. Die Städte sollen von etlichen NPCs besucht sein und damit überaus lebendig wirken. Auch sollen größere Städte Slums beinhalten, bei denen es auch Läden gibt. So kann man dort auch günstige Ausrüstung kaufen können. Mit den Zügen kann man von Ort zu Ort reisen. Die Züge werden dabei wie kleine Städte sein, die man erkunden und auf verschiedene Charaktere mit eigenen Dialogen treffen kann. Laut dem Leak wird es im Spiel auch eine Vielzahl von Nebenbeschäftigungen wie Poker, Pferderennen etc. geben. Zudem soll es ein umfangreiches Craftingsystem, bei dem man verschiedene Pflanzen mit anderen Materialien kombinieren kann im Spiel, enthalten sein.

Red Dead Redemption 2: Official Trailer #2

Desweiteren wird laut dem Leak der aus GTA 5 bekannte First Person Modus wieder enthalten sein und in der Kampagne und im Multiplayer nutzbar sein. Bei der Geschichte wird es zu unterschiedlichen Enden, je nach dem welche Entscheidungen man trifft, kommen. Auch sollen die Taten Auswirkungen auf Dialoge und den Missionszielen haben. Zudem hat der Leak auch etwas zu dem Multiplayer verraten. Demnach wird es mit Battle Royale, Revive and Survive und Money Grab Modus drei verschiedene Modi geben.

Quelle: .trustedreviews.com