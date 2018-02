Pillars of Eternity 2: Deadfire – Release für Konsolen geplant

Höret her ihr tapferen Recken und solche, die keinem mystischem Abenteuer widerstehen können!

Zweiter Teil des Erfolgs-RPG erhält eine Konsolenportierung

Wie heute bekannt wurde, wird Pillars of Eternety 2: Deadfire auch für die aktuelle Konsolengeneration portiert. Das schließt Xbox One, PS4 und Nintendo Switch mit ein. Allerdings wird die Konsolenversion frühestens im 4. Quartal diesen Jahres erscheinen. Während das Entwicklerstudio Obsidian ausschließlich an der PC Fassung arbeitet, kümmern sich die Mannen von Red Cerberus um die Konsolenumsetzung. Die PC Fassung erscheint am 3. April 2018.

Quelle: gameinformer