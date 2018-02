One Piece World Seeker – Neue Screenshots und neuer Trailer

Zum bald erscheinenden Open World Abenteuer One Piece World Seeker gibt es neues Bildmaterial. Dieses kommt sowohl in Form eines neuen Trailes als auch einiger neuer Screenshots. Im Fokus liegt vor allem die Insel, die Luffy im Spiel erkunden wird. Der Trailer zeigt schon, dass er sich mit seinen Gummikräften an so einige Oberflächen heranziehen und wegschleudern kann.

Luffy und seine einzigartigen Fähigkeiten

Die Screenshots legen im Gegensatz zum Trailer einen verstärkten Fokus auf Luffys Kämpfe in One Piece World Seeker. So sind seine verschiedenen Fähigkeiten, die man bereits aus dem Manga und Anime kennt, mit am Start. Ein Releasedatum hat das Open World Spiel noch nicht, es soll aber noch dieses Jahr für den PC, die PS4 und die Xbox One erscheinen.

Quelle: Izuniy via Youtube / Google Photos