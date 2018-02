Bluepoint Games – Neues Remake bereits in Arbeit

Ab heute könnt ihr das aktuelle Shadow of the Colossus Remake aus dem Hause Bluepoint Games erleben. Aber die Entwickler sind nicht im Urlaub sondern haben bereits das nächste Eisen im Feuer.

Mit ihren vielen Remakes haben sich Bluepoint Entwickler einen extrem guten Ruf erarbeitet. Dieser Ruf scheint ihnen ein Projekt nach dem anderen zu bescheren und ein neues Job Listing bestätigt das erneut. Aktuell sucht das Studio nach neuen Mitarbeitern in verschiedenen Bereichen. Die Einleitung zur Stellenausschreibung enthüllt, dass man gerade schon am Remake eines Klassikers arbeitet “der von Millionen Spielern erwartet wird”. Was könnte wohl das nächste Projekt sein?

The Bluepoint team is preparing for our next remake of a classic. Want to be part of creating something special, a game millions of gamers are eagerly anticipating?