The Seven Deadly Sins – Neuer Trailer veröffentlicht

Fans der erfolgreichen Manga- und Animeserie rund um Meliodas und die sieben Todsünden können sich freuen.

Neuer Trailer zeigt in Game Material

Der veröffentlichte Trailer zeigt, neben einigen Storyelementen, auch jede Menge Gameplay. Über 20 verschiedene Charaktere sind wählbar und verfügen über unterschiedliche Kampfstile. Viele Elemente aus der Serie haben ihren Weg ins Spiel gefunden. Allerdings wird die Story auch durch einige Elemente erweitert. The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia erscheint am 9. Februar 2018 für PS4.

Quelle: Bandai Namco (via Youtube)