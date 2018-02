Project Octopath Traveler – Neue Screenshots zu Squares JRPG

Mit Project Octopath Traveler erscheint in diesem Jahr ein JRPG für die Switch, welches besonders Fans der klassischen Final Fantasy-Titel erfreuen sollte. Square Enix will in diesem exklusiven Rollenspiel die Geschichte von acht unterschiedlichen Charakteren erzählen und setzt dabei sowohl optisch als auch gameplaytechnisch auf alte Konventionen. Nun gibt es neue Screenshots zu diesem ambitionierten Titel.

Kreativer Retro-Look

Wie ihr in unserer Galerie sehen könnt, präsentiert sich Project Octopath Traveler in einem Retro-Look mit modernen Akzenten. Der Name des Spiels ist derzeit noch ein Arbeitstitel und wird sich voraussichtlich noch ändern. Auch ein offizielles Releasedatum gibt es noch nicht, der Titel soll aber noch dieses Jahr auf der Switch erscheinen.

Quelle: Google Photos