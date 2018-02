Das Online Survival Spiel State of Decay vom Entwickler Undead Labs lässt schon einige Zeit auf sich warten. Doch in wenigen Monaten soll das Spiel für PC und Xbox One erscheinen. Wie jetzt Xbox Dach via Twitter bekannt gegeben hat, soll der Zombieshooter in Deutschland ungeschnitten und mit einer Freigabe ab 18 Jahren erscheinen. Damit steht einem nahendem Release des Spiel nichts mehr im Weg.

State of Decay 2 – E3 2017 – Trailer



Quelle: twitter.com (Xbox Dach)