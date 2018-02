Mafia 3 – Complete Edition offenbar geplant

Im Herbst 2016 erschien mit Mafia 3 der langerwartete Nachfolger der beliebten Mafia Reihe. Jedoch konnte das Spiel die Erwartungen der Kritiker und Fans nicht ganz erfüllen. In den darauffolgenden Monaten des Launches erschienen noch weitere DLCs, welche die Welt und die Geschichte weiter ausbauten und auch den Charakteren mehr Tiefe verliehen. Offenbar plant nun Publisher Take Two eine Complete Edition des Spiels. Dies lässt sich aus einer Prüfung der Altersfreigabe der PEGI entnehmen. Dabei wird die Complete Edition neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten DLCs beinhalten. Allerdings steht seitens Publisher Take Two eine offizielle Ankündigung noch aus.

Quelle: playstationlifestyle.net