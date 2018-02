Fortnite – Update 2.4.0 veröffentlicht

Kein Onlinespiel kommt ohne regelmäßige Patches und Updates aus. Auch das überaus erfolgreiche und beliebte Fortnite: Battle Royale wird in regelmäßigen Abständen mit Patches und neuen Updates versorgt. So ist nun das Update 2.4.0 erschienen. Dieses Update bringt unter anderem eine Minigun in den Battle Royale Modus und in den PvE Modus “Rette die Welt” ein Lagerfeuer hinzu. Dabei erhält man die Minigun aus Truhen oder durch Supply Drops. Mit dem Lagerfeuer wiederum kann man sich und befreundete Spieler in einem kleinem Bereich kurzzeitig heilen. Zusätzlich bringt das Update kleinere Bug Fixes und weitere Änderungen ins Spiel. So wurde unter anderem der Bau Modus verbessert und Probleme mit Abstürzen, Grafikfehlern und aufgehobener Stummschaltung wurden nachgebessert. Epic Games hat zudem künftige Updates in Aussucht gestellt. So wird es in Zukunft mehrere Events geben, bei denen man unter anderem neue Gegenstände erhalten kann.

Die kommenden Patches:

Patch 2.5.0 (14.2.)

Valentine’s Event

Special Valentine’s questline – A Love Story, told the Fortnite way. 😉

Valentine’s-themed Heroes

Cupid Crossbow

New reactive quest type

Opt-In Difficulty increase for greater challenge and rewards

Patch 3.0.0 (21.2.)

Spring it on Event

Week 1 of the ‘Spring it On’ questline released!

New Event Store items!

Complete in-game music overhaul (Orchestra Edition)

Patch 3.1.0 (28.2.)

Stamina Part 1 – Player Movement

Quest Map Improvements

Spring it on Event

Week 2 of “Spring it On” questline released!

New Event Store items!

Inventory w/ Crafting in FE

Quelle: epicgames.com