Call of Duty Black Ops 4 – Release schon dieses Jahr?

Seit 2005 erscheint jedes Jahr im Herbst ein weiterer Ableger der Call of Duty-Reihe. Der aktuelle Teil, Call of Duty: WW2 ist noch total angesagt und erfolgreich.

Laut dem Insider Marcus Sellars, arbeitet das Studio Treyarch aktuell am 4. Teil der Black Ops Saga.

COD 2018 is Black Ops 4 and is coming to PS4/Xbox/PC/Switch. It is set in the modern times and is boots on the ground. The Switch version will support DLC, HD Rumble and motion controls. The Switch version is also being ported by a company which is familar with COD games.

— Marcus Sellars (@Marcus_Sellars) February 4, 2018