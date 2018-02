Assassin’s Creed – Neue Gerüchte um neuem Ableger

Aktuell kann man in Assassins Creed: Origins sich durch Ägypen schleichen, erkunden und meucheln. Doch wer die Assassin’s Creed Reihe kennt, der weiß der nächste Ableger ist nie lang entfernt. Jetzt gibt es die ersten Gerüchte um den nächsten Ableger. Laut der Website Playstation Universe soll das neue Spiel unter dem Projektnamen “Dynasty” entwickelt werden. Mit dem Projektnamen kommen auch die ersten Spekulationen zu einem möglichen Setting des kommenden Assassins’s Creed Spiels. Am wahrscheinlichsten würde China oder auch Japan passen. Denn beide Länder sind im historischen Kontex für ihre Dynastien bekannt. Was für China als Setting spricht ist, dass es bereits ein Ableger in China gab. In 2015 erschien mit Assassins’s Creed Chronicles: China ein Ableger bei dem man in die Rolle von Shao Jun schlüpfte. Ob die Gerüchte stimmen lässt sich aktuell noch nicht nachprüfen. Denn Publisher Ubisoft hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert und bis der neue Teil offiziell angekündigt wird, kann es noch einige Monate dauern.

Quelle: psu.com