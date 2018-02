Super Mario – Animationsfilm angekündigt

Gute Neuigkeiten für alle Super Mario-Fans da draußen. Euer Lieblings Klempner bekommt eine 2. Chance auf der Leinwand!

Illumination Entertainment, verantwortlich für “Ich, einfach unverbesserlich” und “Minions” werden zusammen mit Nintendo den Film produzieren. Shigeru Miyamoto, Schöpfer von Super Mario, wird der ausführende Produzent des Films. Diese Tatsache lässt Fans nun aufatmen. Somit ist gewehrleistet, dass der Film auch die bekannte Nintendo-Qualität aufweisen kann. Immerhin gab es im Jahr 1993 eine Realverfilmung von Super Mario, welche total floppte. Weitere Details wie zur Geschichte oder dem Releasedatum sind bisher noch nicht bekannt. Wir dürfen gespannt sein.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018