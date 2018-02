Sea of Thieves – Closed Beta Spielerzahlen enthüllt

Viele Spieler haben sich in die Closed Beta, des Piratenabenteuers Sea of Thieves gestürzt. Entwickler Rare hat heute in einer Mail an alle Teilnehmer, die Statistiken zur Beteiligung geteilt.

Sea of Thieves konnte einige Piraten versammeln

Wie die Statistik verrät, haben 332.052 Spieler die Säbel geschwungen und dabei mehr als 2 Millionen Stunden auf See verbracht. Auch die Aufrufe auf Streaming Portalen wie Twitch und Mixer können sich sehen lassen. Fast 14.5 Millionen Stunden haben Leute anderen beim Spielen der Beta zugeschaut. Diese Zahlen sind ja schon einmal vielversprechend. Ab dem 20. März sollen dann Piraten im fertigen Spiel die Säbel rasseln lassen.

Quelle: Dualshockers