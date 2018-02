Rocket League – Infos zu den kommenden Updates

Das Entwicklerstudio hinter Rocket League, Psyonix, hat nun seine Roadmap für das Frühjahr 2018 veröffentlicht. Neben dem Start der Season 7 kommt noch einiges neues auf die Spieler zu.

Tournament Mode und Leistungsanpassungen auf Nintendo Switch

Der wohl wichtigste Punkt auf der Roadmap ist der Tournament Mode. Dieser wurde bereits im Herbst letzten Jahres angekündigt und soll laut Psyonix im Zeitraum von März – April 2018 erscheinen. Dieser Modus ermöglicht es den Spielern, Wettbewerbe zu betreten, ohne das Spiel verlassen zu müssen. In den nächsten Tagen soll die offene BETA dazu erstmal auf Steam erscheinen. Wenn alles klappt, wird der Spielmodus dann in besagtem Zeitraum auch auf anderen Systemen nachgepatcht. Für Besitzer der Switch-Version gibt es auch einige Neuerungen. Die Grafik wird angepasst und in zwei Modi einstellbar sein. Im sogenannten “Performance-Mode” läuft das Spiel im Handheld-Modus mit 720p, 60 FPS und in der Docking Station mit 900p und 60 FPS. Im “Quality-Mode” läuft das Spiel im Handheld-Modus mit 720p und 30 FPS und in der Docking Station mit 1080p und 30 FPS. Allerdings sind dann zusätzliche Effekte und Visualisierungen aktiviert. Das sind nur ein paar Beispiele der Roadmap.

Quelle: Rocket League