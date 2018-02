Yakuza 6 The Song of Life – Release verschiebt sich auf April

In einer holprigen Aktion hat Sega über den offiziellen Account angekündigt, dass Yakuza 6 The Song of Life jetzt erst im April erscheinen wird. Am 27. Februar soll aber noch immer die Demo erscheinen.

Yakuza 6 The Song of Life kommt erst im April

Nach einem hastig entfernten Tweet folgte kurz darauf eine erneute Bestätigung, dass das letzte Kapitel um den Drachen von Dojima erst im April erscheinen wird. Genauer gesagt wird es am 17. April erscheinen. Zum Trost bleibt nur der Release der Demo am 27. Februar die einen Export des Spielstandes in das Hauptspiel erlauben wird. Leider positioniert Sega den Titel damit direkt vor dem Release von God of War, was drei Tage später erscheinen wird.

An important update on Yakuza 6 : The Song of Life pic.twitter.com/8MILlBPI4x — Yakuza Game (@yakuzagame) 2. Februar 2018

Quelle: @yakuzagame (via Twitter)