Warframe – Prime Vault öffnet sich bald wieder

Schon nächste Woche werden Tennos in Warframe wieder drei begehrte Primes farmen können. Der Prime Vault wird sich dann nämlich öffnen und drei Warframes samt ihrer Waffen freigeben.

Warframe Prime Vault bringt drei Primes zurück

Am kommenden Mittwoch werden Ember Prime, Loki Prime und Frost Prime wieder im Spiel farmbar sein. Das gilt ebenso für deren Waffen und den Sentinel Wyrm Prime. Diesmal werden Tennos sogar etwas länger Zeit haben um an die begehrten Primes zu kommen, denn erst am 6. April schließt sich der Vault wieder. Wer lieber alles auf einmal und sofort haben möchte, kann natürlich auch zu einem von vier Prime Packs greifen. Hier die Inhalte:

Loki und Ember Prime Dual Pack

1200 Platinum

Loki Prime

Ember Prime

Bo Prime

Wyrm Prime

Sicarus Prime

Glaive Prime

Summus Prime Sentinel Accessoires

Daman Prime Sugatra

Pyra Prime Syandana

Titan Extractor Prime

Prime Glyphs

Loki Deception Prime Pack

400 Platinum

Loki Prime

Bo Prime

Wyrm Prime

Summus Prime Sentinel Accessoires

Daman Prime Sugatra

Loki Prime Glyphs

Ember Fire Prime Pack

400 Platinum

Ember Prime

Sicarus Prime

Glaive Prime

Pyra Prime Syandana

Titan Extractor Prime

Ember Prime Glyphs

Frost Ice Prime Pack

400 Platinum

Frost Prime

Latron Prime

Reaper Prime

Misa Prime Syandana

Titan Extractor Prime

Frost Prime Glyphs

Quelle: Warframe.com