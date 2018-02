Far Cry 3 Classic Edition – Remaster angekündigt

Vaas kommt auf die aktuelle Konsolengeneration, dass kündigte Ubisoft heute an. Die Far Cry 3 Classic Edition wird zudem ein Bonus für Far Cry 5 Season Pass Käufer.

Far Cry 3 Classic Edition kommt auf die aktuellen Konsolen

Das Remaster der Inselaction um den verrückten Vaas, wird in diesem Sommer auf PS4 und Xbox One erscheinen. Käufer des Season Pass für Far Cry 5, werden den Titel als Bonus schon vorzeitig erhalten. Dieses Angebot ist dem für South Park vergleichbar. Wer nur den überarbeiteten, dritten Teil haben möchte wird sich etwas länger gedulden müssen, bis der Titel im Sommer erscheint.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)