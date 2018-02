Surviving Mars – Paradox gibt Releasetermin bekannt

Paradox Interactive gab heute das Veröffentlichungsdatum für Surviving Mars aus dem Hause Haemimont Games bekannt. Zusätzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Herausforderungen zeigt, vor denen die Kolonisten des Roten Planeten stehen. Surviving Mars schießt Spieler nicht auf den Mond, sondern darüber hinaus! Der Traum der Menschheit von einer Kolonie auf dem Mars erwacht zum Leben.

Surviving Mars erscheint Mitte März 2018

Von den ersten mechanischen Einheiten, die die Besiedlung vorbereiten bis zum Bau gigantischer Kuppelkonstruktionen erwartet die tapferen Siedler von der Erde eine einzigartige Herausforderung. Jeder Bewohner kämpft mit seinen eigenen Problemen und Ängsten, wenn er unter Anleitung der Spieler versucht, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. In einer lebensfeindlichen Umgebung ist jeder kleine Schritt ein großer Erfolg für die Menschheit und ermöglicht es den Spielern, weiter zu expandieren und eine florierende Gesellschaft zu errichten. Eine Gesellschaft, die Generationen hervorbringen wird, für die die Erde ein Mythos der Vergangenheit ist. Sofa-Kolonisten freuen sich auf 4K-Support sowohl auf PS4 Pro als auch Xbox One X. PC-Spieler können hingegen, dank umfangreicher Modding-Möglichkeiten, ihre eigenen Ideen für die Kolonisierung des Mars mit der Community teilen.

Der Titel erscheint am 15. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One, sowie für den PC zum Preis von 39,99 € im Handel.

Quelle: Paradox Interactive