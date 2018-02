Pokémon Go – Kurzfilm im Stil von Naturdokumentation kündigt neue Pokémon

Ein atemberaubender, Naturdokumentationen nachempfundener Kurzfilm wurde veröffentlicht, um die nächste Welle von Pokémon, die in Pokémon GO erscheint, gebührend zu feiern. Von den klaren Gipfeln schneebedeckter Berge in die Schatten der Wälder, vom pulsierenden Leben der Stadt in die dunklen Tiefen der Ozeane der Welt – dieser Kurzfilm huldigt weltberühmten Naturdokumentationen, indem es nach und nach eine Vielzahl von Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum in der echten Welt offenbart.

Kurzfilm zu Pokémon Go zeigt neue Pokémon

Der animierte Kurzfilm ist so realistisch, dass Zuschauern vielleicht nicht sofort klar wird, was sie gerade sehen – die Schatten und Fußabdrücke der neuesten Pokémon GO-Charaktere lassen ein hyperrealistisches Seherlebnis entstehen. Das Video wird von der schönen Stimme des deutschen Fernsehstars Enie van de Meiklokjes begleitet und durch symphonische Original-Filmmusik des renommierten Komponisten für Naturdokumentarfilme, George Fenton, untermalt.

Quelle: Niantic, Inc