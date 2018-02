Mario Kart Tour – Rennspaß kommt für die mobilen Geräte

Nintendo hat 2016 den Einstieg in die mobile Sektion gewagt und mit Titeln wie Super Mario Run und Fire Emblem Heroes auch recht guten Erfolg gefeiert. Nun kommt ein weiterer Titel aus Nintendos Bibliothek auf die Smartphones: Mario Kart Tour heißt der mobile Ableger von Marios Rennspaßabenteuern.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018