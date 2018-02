Gigantic – Der Hero Shooter wird eingestellt

Nachdem vor einigen Tagen bekannt geworden ist, dass Epic Games in Zukunft den Hero Shooter Paragon einstellt, hat es nun einen weiteren Vertreter des Genres getroffen. Denn wie Entwickler Motiga mitgeteilt hat, werden am am 31. Juli die Server des Spiel dicht machen. Somit wird das Januar Update der letzte Patch des Spiels gewesen sein. Als Grund wird die geringe Anzahl an Spielern, die das Spiel gespielt haben, genannt. So konnte das Spiel nie die Community kreieren, die sich der Entwickler im Vorfeld erhofft hatte. In den letzten Monaten haben sich die Entwickler viele Gedanken um die Zukunft des Spiels gemacht und sind dabei zu diesem Entschluss gekommen. Ab sofort sind deswegen alle Helden des Spiels inklusive T-Mat kostenfrei und für alle Spieler zugänglich. Somit entfällt der Kauf von Hero Packs, die vorher für die Freischaltung neuer Helden notwendig waren. Jetzt kann man immer noch Belohnungen in Form von Gegenständen verdienen.

Quelle: gogigantic.com