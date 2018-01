Hearthstone – Gewinnt 3000 Kartenpackungen

Das Jahr des Mammuts in Hearthstone geht seinem Ende entgegen und Blizzard weiß dies gebührend zu feiern. Aus diesem Anlass veranstalten sie ein Gewinnspiel mit einem riesigen Preis: 3000 Kartenpackungen bilden den Hauptpreis für einen glücklichen Gewinner. Doch auch andere Teilnehmer gehen nicht unbedingt leer aus.

Das Mammutpaket für kurze Zeit

Das Gewinnspiel funktioniert wie folgt: Ihr erledigt vom 01. bis zum 14. Februar die täglichen Quests in Hearthstone. Jede erfüllte Quest bringt euch ein Los zur Teilnahme am Gewinnspiel. Am Ende werden die Gewinner ausgelost. Der Sieger bekommt, wie bereits erwähnt, ganze 3000 Kartenpackungen, 1000 von jeder Erweiterung aus dem Jahr des Mammuts (Reise nach Un’Goro, Ritter des Frostthrons und Kobolde & Katakomben). Der zweite Preis bekommt den Helm des Lichkönigs, Platz 3 wird ein Kleidungspaket bestehend aus einem T-Shirt, eine Kappe und eine Anstecknadel bekommen. Zudem bekommen 1000 Spieler noch ein Mammutpaket, welches 10 Kartenpackungen aus jeder Mammut-Erweiterung enthält. Dieses Paket kann übrigens auch für kurze Zeit im Shop gekauft werden, jedoch nur eines pro Spieler. Zu guter letzt erhalten 50.000 Teilnehmer des Gewinnspiels noch eine Mammutpackung, bestehend aus drei Kartenpackungen, von jeder Erweiterung eine.

Quelle: Blizzard