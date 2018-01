Destiny 2 – Mit Rockstar Energy startet die Schmelztiegel-Herausforderung

Dies ist ein Aufruf an alle Hüter, die dazu bereit sind, sich gleich zu Jahresbeginn einer mächtigen Challenge zu stellen. In Kooperation mit Activision hat Rockstar Energy die Destiny 2 Rockstar Energy Schmelztiegel-Herausforderung ins Leben gerufen, die ab sofort verfügbar ist und noch bis zum 11. März 2018 läuft. Ziel in der Destiny 2 Rockstar Energy Schmelztiegel-Herausforderung ist es, andere Spieler in Schmelztiegel-Matches zu bezwingen und Schritt für Schritt in der Online-Rangliste die Spitzenposition zu erobern.

Alle Infos zur Destiny 2 Schmelztiegel-Herausforderung

Aktion endet am 11. März 2018

Zugang für jeden Destiny 2-Spieler

Registrierung: https://destiny2.rockstarenergy.com/crucible

für jedes beendete Multiplayer-Spiel erhält der Spieler 25 Punkte plus 1 Punkt pro Kill/Assist

alle Punkte werden in der Rangliste getrackt

die finalen Top 10 Spieler der Rangliste erhalten wertvolle Preise

Wichtig: Preise können nur von Teilnehmern aus den USA, Kanada, UK und Deutschland gewonnen werden

Der große Hauptpreis ist ein speziell angefertigtes Destiny 2 Husqvarna Motorrad. Zusätzlich warten Alienware PCs inklusive Monitor und Destiny 2 Collector’s Editions auf die besten Spieler.

Quelle: Activision via Pressemeldung