Yakuza 6: The Song of Life – Neuer Trailer zeigt Clan-Funktion und Action-Minigame

Das letzte Kapitel von Kazuma Kiryu, dem Drachen von Dojima und Hauptprotagonist von SEGAs langjährigem Yakuza-Franchise, wird schon bald zu Ende gehen. Auf dem sich dem Ende neigenden Weg zur Veröffentlichung von Yakuza 6: The Song of Life veröffentlicht SEGA heute den Clan Creator Trailer, mit dem die enthaltene Clan-Funktion und das damit verbundene Action-Minigame ausführlich vorgestellt werden.

Neuer Trailer zeigt Clan-Funktion der Yakuza

In Yakuza 6 wird Kazuma Kiryu herausfinden, wie viel Menschen bereit sind,für die Familie zu opfern, wenn er eine Reihe von Ereignissen untersucht, die diejenigen, die er tief in seinem Herzen trägt, betreffen – vor allem wenn es durch enge Bande in Blut oder Freundschaft geht

Yakuza 6: The Song of Life wird von SEGA lokalisiert (englische Untertitel) und in Europa ab 20. März 2018 für PlayStation 4 im Handel verfügbar sein.

Quelle: SEGA via Pressemeldung