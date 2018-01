WoW Battle for Azeroth – Releasedatum veröffentlicht

Jetzt hagelt es News, neben der Neuigkeit dass ab heute die kommende Erweiterung von World of Warcraft als Vorbestell-Version verfügbar ist, folge logischer Weise auch das Releasedatum für Battle for Azeroth. Wie viele erwartet haben, wird die nächste Erweiterung im Spätsommer 2018 erscheinen.

World of Warcraft: Battle for Azeroth im Spätsommer 2018

Jene Spieler die bereits Vorbesteller von Battle for Azeroth sind, dürfet das genaue Datum bereits bekannt sein. Die Beschreibung auf der Battle.net Seite gibt an, dass die neuste WoW Erweiterung vorraussichtlich spätestens am 21. September erscheinen soll – oder vielleicht früher. Nur wer den Vorbesteller Bonus nutzt, kann schon jetzt einige Vorzüge der kommenden Erweiterung genießen (lest hier). Wer mit der Bestellung aber noch warten will, kann es alternativ natürlich auch in der Beta für Battle for Azeroth versuchen. Die Alpha ist erst vor kurzem gestartet und erlaubt es bisher nur engen Freunden und den Familienmitgliedern der Blizzard Mitarbeiter einen Einblick ins Spiel zu bekommen. Doch bei der Beta dürfen dann auch “normale” Spieler auf ihr Glück für einen Zugang hoffen.

Quelle: battle.net