Wolfenstein 3 – Mit Multiplayermodus?

Nachdem Wolfenstein im Jahr 2009 eher mittelmäßigen Erfolg einheimste, konnte der Reboot mit Wolfenstein: The New Order auf ganzer Linie überzeugen. Inzwischen kamen ein Spin off (Wolfenstein: The Old Blood) und der zweite Teil Wolfenstein: The New Colossus auf den Markt. Und die Fans sind begeistert!

Erwartet uns in Wolfenstein 3 ein Multiplayer Modus?

Das Studio MachineGames, welches für die Reihe verantwortlich ist, sucht in einer Stellenausschreibung nach einem Netzwerktechniker. Dessen Aufgabenbereich wird es sein, neue Online Features zu entwickeln und zu testen. Ob es sich dabei wirklich um Wolfenstein 3 handelt, ist bisher noch reine Spekulation. Allerdings wäre es naheliegend, da der Erfolg der Reihe für sich spricht und ein Multiplayermodus das Potenzial besäße, Call of Duty, Battlefield oder gar PUBG hinter sich zu lassen.

Quelle: zenimax