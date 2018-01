Monster Hunter: World – Erste Auslieferungszahlen bekannt gegeben

Seit Freitag kann in Capcoms Action RPG Monster Hunter: World ordentlich auf Monsterjagd gegangen werden. Mit dem neuen Ableger versprach sich der Publisher auch im Westen und unter Neueinsteigern größere Popularität. Denn das Spiel ist nun deutlich Einsteiger freundlicher und bietet eine Menge Hilfen ohne jedoch an Komplexität und Tiefe zu verlieren. Scheinbar scheint Capcom mit Monster Hunter: World dies geglückt zu sein. Denn Capcom hat nun die Auslieferungszahlen des Spiels bekannt gegeben. Demnach wurden weltweit mehr als 5 Millionen Einheiten des Spiel an den Handel ausgeliefert und durch Download Verkäufe erzielt. Diese Absatzzahlen wurden dabei bis zum 28.01.2018 erfasst. Somit könnten die Auslieferungszahlen und damit auch die Verkaufszahlen in den nächsten Tagen und Wochen weiter steigen.

Quelle: famitsu.com