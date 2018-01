Humble Bundle – Rockstar Games Spiele ab 81 Cent zu bekommen

Es wird mal wieder Zeit für ein neues Humble Bundle. Wie immer kann man als Käufer selbst entscheiden, wer (Rainforest Alliance oder Humble Tip) den meisten Anteil des Kaufpreises erhalten soll. Bereits für wenige 81 Cents erhält man die Klassiker Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto III und Max Payne als Steamcode. Das hierzulande beschlagnahmte Spiel Manhunt steht für Käufern aus Deutschland nicht zur Verfügung.

Grand Theft Auto für nur 81 Cent im Humble Bundle

Wer 4,85€ übrig hat, der erhält neben den bereits erwähnten Titeln auch noch Bully: Scholarship Edition, Grand Theft Auto: San Andreas, L.A. Noire und Max Payne 2: The Fall of Max Payne als Steamcode. Die höchste Stufe erlangt man mit 12.12€, was einem zusätzlich noch L.A. Noire: DLC Bundle, Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City und Max Payne 3 freischaltet.

Quelle: Humble Bundle