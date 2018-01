Heroes of the Storm – Maiev Schattensang als neue Heldin vorgestellt

Eine weitere bekannte Persönlichkeit aus dem Warcraft-Universum wird in Heroes of the Storm mitmischen. Maiev Schattensang, Assassine und Wächterin von Illidan, tritt der Heldenriege des MOBA bei. Dabei nimmt sie natürlich die Rolle ein, die wie perfekt für sie gemacht zu sein scheint: Als Assassine. Ein Vorstellungsvideo gibt uns einen Überblick über ihre Skills.

Fangt eure Gegner ein

Maievs größte Stärke ist, ihre Gegner zu sich heranzuziehen und sie gefangen zu halten. So könnt ihr eure Kontrahenten oft zu Konfrontationen zwingen, denen diese lieber aus dem Weg gegangen wären. Sie kann sich kurzzeitig vor gefährlichen Angriffen schützen, sich über eine gewisse Entfernung teleportieren und Gegner mit Dolchen beharken. All ihre Skills werden detailliert im Video erklärt. Wann genau Maiev Schattensang in Heroes of the Storm hinzugefügt wird, wurde noch nicht verraten.

Quelle: Heroes of the Storm via Youtube