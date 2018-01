Star Citizen: Squadron 42 – Neue Infos zum Singleplayer

Star Citizen ist das wohl mit Abstand größte Projekt der Videospielgeschichte. Mit dem 2012 vorgestellten Titel Star Citizen, will das Entwicklerstudio Cloud Imperium Games etwas noch nie da gewesenes schaffen.

Ein Universum, mehrere Spiele gleichzeitig und unbegrenzte Möglichkeiten

Star Citizen soll mehrere Genres in einem großen Projekt miteinander vereinen. Single- sowie Multiplayer, Ego-Shooter und Weltraumsimulationen. Alles soll sich wie in einem Guss anfühlen. Aktuell arbeiten die Entwickler an dem Singleplayer-Part Squadron 42. In einer neuen Ausgabe der hauseigenen Show “Around the Verse” werden neue Einzelheiten bekannt gegeben.

Quelle: Cloud Imperium Games (via Youtube)