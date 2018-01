Playstation – Erneut Probleme im PSN

Bereits zum zweiten mal innerhalb von drei Tagen gibt es technischen Schwierigkeiten mit der Verbindung zum PSN. Zum ersten mal wurden Probleme gemeldet, als am Freitag gleich zwei große Online-Titel launchten: Dragon Ball FighterZ und Monster Hunter World. Eine Notiz seitens Sony bestätigte dies: “Ihr habt eventuell Schwierigkeiten, manche Titel, Apps und Online Features zu starten. Unsere Ingenieure arbeiten an einer Lösung des Problems, wir bedanken uns für eure Geduld”.

If you're still having issues accessing PSN, please try these steps:

1. Log out of the account that is having difficulty

2. Power down the PS4

3. Access https://t.co/5QZlIWPW2N and sign in.

4. Confirm signing into the website

5. Turn on the PS4 and log in

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) January 27, 2018