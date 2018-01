Battlefield 1 – Releasedatum des 2.Teil des Turning Tides DLC bekannt gegeben

Für Battlefield 1 erschien mit Turning Tides Ende des vergangenem Jahres der mittlerweile dritte DLC für den Ego Shooter im 1.WK Setting. Allerdings wurde dieser in zwei Teile geteilt. Der zweite soll nun am 30.1.2018 für Premium Pass Besitzer erscheinen. Für alle anderen erscheint dieser wie gewohnt zwei Wochen später. Mit dem zweiten Teil des Turning Tides DLC werden mit Helgoland und Zeebrugge zwei neue Karten ins Spiel eingefügt. Desweiteren wird es mit dem DLC zu weitreichenden Waffenanpassungen und Patches kommen. Mit diesem sollen die zahlreichen Waffen besser balanciert und ausgeglichener werden. Auch die “Time to Kill”, die Zeit die man für einen Kill braucht, soll damit reduziert werden und Kills somit schneller gemacht werden können. Kurz vor dem Release des DLC’s werden die Server für zwei Stunden offline gehen. Der Grund hierfür ist, dass die Inhalte in dieser Zeit eingefügt werden.

Battlefield 1: Turning Tides Official Trailer

Quelle: YouTube (Battlefield)