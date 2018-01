Diablo 3 – Start von Saison 13

Die aktuelle Saison 12 neigt sich langsam dem Ende zu und somit erwartet uns bald Saison 13 in Diablo 3. Beim Start der neuen Saison werden die Spieler-Charaktere wieder auf normale Champions zurück gestuft, allerdings wird wie bisher euer Gold, eure Ausrüstung und vieles mehr in die Saison-Pause mitgenommen. In der Pause habt ihr dann zwei Wochen Zeit euch für die nächste Herausforderung zu wappnen. Spielt ihr eine neue Klasse und stellt euch neuen Herausforderungen – oder wollt ihr euch erneut mit der gleichen Klasse ins Abenteuer stürzen?

Rüstet euch in der Pause

Eure Pause, welche damit automatisch das Ende von Saison 12 ist, startet am 11. Februar 2018 um 17:00 Uhr. Dann habt ihr die besagten zwei Wochen Zeit euch vorzubereiten, bis am 23. Februar Saison 13 startet und ihr euch durch die Ranglisten kämpfen könnt.

Wie bereits erwähnt werden zahlreiche Dinge übernommen, wenn euer Saison Charakter in einen normalen Champion umgewandelt wird. Hier eine Auflistung der Dinge die euch nach dem Saison Ende erhalten bleiben:

Helden

Gold

Paragonerfahrung und Stufen

Blutsplitter

Gegenstände (angelegte und die im Inventar)

Fortschritt und Rezepte der Handwerker

Beutetruhen-Plätze und Reiter

Eure Erfolge

Eure legendären Eigenschaften aus Kanais Würfel

Alle eure Belohnungen aus Season 12 (Transmogrifizierungen, Porträtrahmen und die Flügel)

Quelle: battle.net