WoW Battle for Azeroth – Die Alpha kommt

Auf der letzten BlizzCon gab Blizzard den Spielern von World of Warcraft ein Versprechen, dabei ging es um die Alpha der kommenden siebten Erweiterung Battle for Azeroth. Dieses Versprechen besagte, dass die Entwickler schon im Frühjahr 2018 den Zugang zur Alpha der Erweiterung freischalten und heute wird das Versprechend endlich eingelöst. Heute, am 26.01.2018 wird Version 8.0.1 auf die BetaServer von World of Warcraft aufgespielt.

Die Alpha, bezeichnet als Version 8.0.1 enthält zahlreiche Inhalte von Battle for Azeroth, unter anderem können die Tester die neuen Kontinente Zendalar und Kul´Tiras beresein, neue Erfolge erarbeiten und zahlreiche neue Kreaturen und Reittiere bestaunen. Allerdings ist der Zugang zu dieser Alpha Phase nur wenigen Spielern möglich. Zunächst ermöglicht Blizzard den Zugang Mitarbeitern, Familie und Freunden des Unternehmens. Daraufhin erhält ein ausgewählter Teil der Presse und besondere Spieler (bekannte Streamer u.ä.) Zugang zum Spiel. Aber nicht verzagen, eine Beta wird es schließlich auch geben und dort erhalten viele andere Spieler Zugang zum Spiel. Bis dahin versorgen uns Seiten wie wowhead über die Dataminer Funde im Spiel.

Wollt ihr bei der Beta von Battle for Azeroth mitmischen?

Da wir die Beta schon angesrochen haben, wollt ihr sicher auch wissen, wie man einer der glücklichen Zocker werden kann, die Zugang zur Beta von World of Warcraft: Battle for Azeroth erhalten? Wirklich schwer ist die Anmeldung zur Beta bei Blizzard nicht. Ihr müsst dafür die Accountverwaltung über euren Battle.net Client öffnen und dort die Beta-Profileinstellung anklicken. Setzt daraufhin das Häkchen bei euren Interessen, in diesem Fall also “Warcraft” und aktualisiert anschließend die Präferenzen. Mit etwas Glück erhaltet ihr bei Start der Beta, man munkelt das diese bereits im April 2018 starten könnte einen der begehrten Plätze. Wir drücken euch die Daumen.

