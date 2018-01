Kingdom Come: Deliverance – RPG kommt ohne Season Pass und Mikrotransaktionen aus

Das Entwicklerstudio hinter Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios gab nun wieder einige Details zu ihrem Medival-RPG bekannt.

Kein Season Pass und keine Mikrotransaktionen

Die Entwickler distanzierten sich nach eigenen Angaben von Mikrotransaktionen und einem Season Pass für Kingdom Come: Deliverance. Was aber nicht bedeutet, dass das Spielerlebnis nicht durch DLCs oder erweitert werden kann. Des Weiteren verzichten Warhorse Studios auf den Denuvo-Kopierschutz. Doch wie genau das Spiel nun vor Raubkopien geschützt wird, hat das Studio noch nicht verraten. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: dsogaming